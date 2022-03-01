Евросоюз ввел санкции против Пескова, российских бизнесменов и журналистов

Европейский союз (ЕС) внес в санкционные списки 26 россиян, среди которых бизнесмены, журналисты, телеведущие и политики. Рестрикции коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предпринимателей Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Игоря Сечина и других. Кроме того, под ограничения попало АО «Согаз». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Офиициальный журнал ЕС, где публикуются нормативные акты.

26 россиян и одна организация попали в новый санкционный список Европейского союза

Санкции против бизнесменов и политиков

Помимо официального представителя Кремля под санкциями оказались заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, главы Минстроя и Минтранса Ирек Файзуллин и Виталий Савельев, первый запредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В санкционные списки Евросоюза вошли российские бизнесмены, такие как председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадко, владелец доли в банке «Россия» Геннадий Тимченко, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов, глава «Транснефти» Николай Токарев, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.

В связи с серьезностью ситуации совет считает, что в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры, следует добавить 26 лиц и одну организацию Официальный журнал Европейского союза

26 февраля Европейский союз (ЕС) принял второй пакет санкций, в который вошли государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, а также предприятия российского военно-промышленного комплекса и ограничения, касающиеся визового режима.

Решение о санкциях против Путина и Лаврова также приняли США. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, она не исключила, что для главы российского государства может быть введен запрет на въезд в США. Рестрикции в дальнейшем подтвердило Министерство финансов. Они предполагают блокирование активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Санкции против деятелей культуры и журналистов

В санкционные списки Евросоюза вошли российские деятели культуры и журналисты. Среди них ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева, режиссер Тигран Кеосаян, главные редакторы информагентства Регнум и радиостанции «Говорит Москва» Модест Колеров и Роман Бабаян.

Также под рестрикции попали ведущие программ на телеканалах RT и «Россия-1» Антон Красовский и Аркадий Мамонтов, писатель Захар Прилепин и виолончелист Сергей Ролдугин.

Ранее Союз журналистов России выступил за свободу слова и призвал отказаться от санкций против СМИ. В организации назвали недопустимыми и призвали не вводить рестрикции против их сотрудников.

Санкции против военных

В черный список Европейского союза включены российские военные. Среди них первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, заместители командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенанты Алексей Авдеев и Рустам Мурадов, а также командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Сычевой.

Во второй санкционный список ЕС 26 февраля попало Минобороны России и его Центр связи, Служба внешней разведки, Рособоронэкспорт и «Оборонпром». Рестрикции также коснулись Тульского оружейного завода и концерна «Калашников».

Реакция на введение санкций

Председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов отреагировал на включение в санкционный список. Он подчеркнул, что не имеет отношения к политике и всю жизнь занимался экономикой в России и за рубежом, передает РИА Новости.

Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине Алексей Мордашов Председатель совета директоров компании «Северсталь»

Бизнесмен призвал к скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, он отметил, что необходимо сделать все возможное для поиска выхода из конфликта и восстановления нормальной жизни.

На санкции Евросоюза отреагировали журналисты Антон Красовский и Роман Бабаян. Первый заявил, что гордится тем, что оказался «в прекрасной компании», добавив, что предвидел такой исход.

Я горжусь тем, что я оказался в прекрасной компании. Я, как вы знаете или не знаете, позавчера вообще сжег все свои визы аннулированные. Я прекрасно понимал, что это произойдет. И у меня по этому поводу нет абсолютно и не было никаких иллюзий Антон Красовский журналист

Красовский добавил, что не имеет недвижимости и счетом на Западе. Он выразил уверенность, что оказался под санкциями навсегда, подчеркнув, что не страдает по этому поводу. Бабаян в свою очередь отметил, что не ожидал внесения журналистов в санкционный список.

Видимо, так проявляется свобода слова и демократия по-европейски, вот и все Роман Бабаян тележурналист

Он заключил, что вся его жизнь заключается в работе, поэтому рестрикции Евросоюза никак не скажутся на нем.

