Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова

Европейский союз (ЕС) принял второй пакет санкций, в который вошли государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, а также предприятия российского военно-промышленного комплекса и ограничения, касающиеся визового режима. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, передает РИА Новости. Также о новых рестрикциях объявило Министерство финансов США, они коснутся главы российского государства, министра иностранных дел и ряда представителей Совета безопасности.

Cанкции против Путина и Лаврова

Евросоюз принял решение ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова после начала военной операции в Донбассе. Отмечается, что речь идет о заморозке активов, при этом, каких именно, не уточняется.

Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры Заявление Совета Евросоюза

Ранее представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран организации решили ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова. По словам главы евродипломатии, все варианты новых ограничений, в том числе отключение России от SWIFT, «остаются на столе».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Решение о санкциях против Путина и Лаврова также приняли США. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, она не исключила, что для главы российского государства может быть введен запрет на въезд в США.

За последние десять лет Путин побывал в США лишь один раз, 28 сентября 2015 года. Он выступил с речью на 70-й Генеральной Ассамблее ООН и встретился с президентом США Бараком Обамой.

Рестрикции в дальнейшем подтвердило Министерство финансов. Рестрикции предполагают блокирование активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что Оттава собирается ввести санкции против Путина и Лаврова. Данные меры будут предприняты в связи с началом спецоперации в Донбассе.

Аналогичные рестрикции ввела Великобритания, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона. Они касаются заморозки активов главы российского государства и министра иностранных дел.

Санкции против российских чиновников

Евросоюз составил список из 98 фамилий всех включенных в санкционный список, число его фигурантов таким образом увеличилось до 670 человек. В него вошли зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев.

Кроме того, в черный список попали депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Александр Жуков, Константин Затулин, Анна Кузнецова, Олег Морозов. Под санкциями США оказались глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Действия США демонстрируют, что санкции продолжат наносить прямые удары по тем, кто несет наибольшую ответственность за действия России, в том числе по наиболее могущественным и богатым российским элитам Минфин США

23 февраля стало известно, что Европейский союз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики, и еще ряда физических лиц и организаций, «сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Санкции против российских банков

Европейский союз внес в санкционные списки четыре российских банка — Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк.

До этого 24 февраля власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских банков и госкомпаний на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки заявили о бесперебойной работе всего финансового рынка на фоне сведений о новых санкциях. В кредитных организациях подчеркнули, что каждая из них продолжает обслуживать и поддерживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти нестабильный период спокойно.

В санкционном списке оказалось 60 организаций российского ВПК

Под санкции Евросоюза попали 60 организаций российского военно-промышленного комплекса. Также туда включены Минобороны России и его Центр связи, Служба внешней разведки, Московский физико-технический институт, Рособоронэкспорт, «Оборонпром» и корпорация Ростех.

Рестрикции приняты против корпорации «Иркут», Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной приборостроительной корпорации, «Севмаша», УралВагонЗавода. Они коснулись и предприятий, производящих самолеты, в частности корпорации «МиГ», авиакомпании «Сухой», ОАО «Туполев», КнААПО в Комсомольске-на-Амуре, которая производит самолеты «Су».

Санкции коснулись концерна «Алмаз Антей», Тульского оружейного завода и концерна «Калашников», Объединенной судостроительной корпорации, завода КамАЗ.

Ранее стало известно, что США не планируют вводить ограничения против российского нефтяного сектора. Советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Вашингтон отказался от этого решения, поскольку обеспокоился возможным скачком цен на энергоносители из-за введения санкций против российской нефтяной отрасли.

Приостановка соглашения об упрощенной выдаче виз

Евросоюз с 28 февраля приостанавливает действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Решение коснется обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов, членов делегаций, направляющихся на официальные встречи, консультации и переговоры.

Визы по упрощенной процедуре перестанут выдавать членам Конституционного и Верховного судов, представителям региональных правительств и парламентов. Указанные категории должны будут оплачивать стандартные визовые сборы за обработку заявлений от граждан.

