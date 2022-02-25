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Российские банки выступили с совместным заявлением

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и другие выступают с совместным заявлением о поддержке клиентов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки сообщают о бесперебойной работе всего финансового рынка на фоне сведений о новых санкциях. Об этом говорится в их совместном заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В кредитных организациях подчеркнули, что каждая из них продолжает обслуживать и поддерживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти нестабильный период спокойно.

«Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности», — говорится в тексте.

Отмечается, что банковское сообщество готово к различным сценариям — у них достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. Кроме того, в сложившихся условиях они координируют деятельность и совместно с ЦБ работают над обеспечением устойчивой работы.

Банки также обратились к клиентам с просьбой использовать в качестве источников информации лишь официальные интернет-площадки, горячие линии и сотрудников в отделениях.

24 февраля власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских банков и госкомпаний на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

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Варвара Кошечкина
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