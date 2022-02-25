США отказались вводить санкции против нефтяного сектора России

Советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что США не планируют вводить санкции против нефтяного сектора России. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.

По словам Хохштейна, США отказались от этого решения, поскольку обеспокоились возможным скачком цен на энергоносители из-за введения санкций против российской нефтяной отрасли.

«Если мы нацелимся на нефтегазовый сектор и, в данном случае, на российский энергетический истеблишмент, то цены подскочат. Возможно, тогда Россия будет продавать нам только половину своей продукции, но по двойной цене», — предположил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась уточнить, готов ли президент США Джо Байден ввести запрет на приобретение американскими компаниями российской нефти. Она заявила, что цель американских санкций — обеспечить «величайшую экономическую боль» России.

В прошлом году Россия вышла на второе место среди иностранных поставщиков нефти в США.

24 февраля США и Евросоюз объявили об очередном пакете санкций в отношении России на фоне спецоперации в Донбассе. В частности, они включали в себя запрет на операции в долларах, фунтах и иенах для ряда российских банков.