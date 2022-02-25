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США назвали целью санкций доставить России «величайшую экономическую боль»

Псаки заявила о цели гарантировать величайшую экономическую боль России от санкций

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Цель санкций США — гарантировать величайшую экономическую боль России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Она добавила, что американская сторона хочет доставить «боль» не российскому народу, а президенту страны Владимиру Путину. Также Псаки назвала среди задач — минимизацию последствий санкций для американцев. Она отказалась уточнить, готов ли президент США Джо Байден ввести запрет на приобретение американскими компаниями российской нефти.

Россия входит в первую пятерку иностранных поставщиков нефти на американский рынок. В прошлом году Россия вышла на второе место среди иностранных поставщиков сырья в США.

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Санкции Соединенных Штатов не коснулись российского экспорта энергоносителей, но некоторые европейские банки, такие как нидерландские ING Groep NV и Rabobank, начали вводить ограничения на финансирование торговли товарами, связанными с двумя странами.

При этом, например, импортеры нефти в Китае решили ненадолго отказаться от новых закупок морских партий российской нефти из-за потенциального влияния украинского кризиса на доставку. Пекин является крупнейшим покупателем российской нефти. Представители нефтеперерабатывающей отрасли КНР сообщили, что надеются на прояснение ситуации в ближайшие дни.

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Платон Щукин
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