Китай временно отказался от российской нефти

Импортеры нефти в Китае решили ненадолго отказаться от новых закупок морских партий российской нефти из-за потенциального влияния украинского кризиса на доставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Постоянные покупатели сырья, загружаемого в портах Дальнего Востока, заявили, что приостановят закупки, пока ситуация с финансированием и оплатой грузов не станет более ясной. Кроме того, стоимость за перевозку нефти из Черного моря выросла в три раза, поскольку грузоотправители начали избегать этого региона по соображениям безопасности.

Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. Представители нефтеперерабатывающей отрасли Китая заявили, что надеются на прояснение ситуации в ближайшие дни. Компании не хотят оказаться в положении, когда у них не будет выбора, кроме как заплатить гораздо больше за доставку груза, или запутаться в платежных проблемах.

Санкции США не коснулись российского экспорта энергоносителей, но некоторые европейские банки, такие как нидерландские ING Groep NV и Rabobank, начали вводить ограничения на финансирование торговли товарами, связанными с двумя странами. Другие финансовые учреждения ограничили выдачу аккредитивов на грузы из России. Тем не менее доступ страны к международной платежной системе SWIFT не запретили, поэтому расчеты в долларах и евро за российский товар могут продолжаться.

По данным азиатских трейдеров, в начале февраля китайские покупатели активно приобретали российскую нефть марок ESPO и Sokol, а также забирали грузы нефти марки Urals, которая загружается в Черном море.

Поставки нефти марки ESPO в Китай в январе выросли до рекордного уровня в 818 тысяч баррелей в день. В феврале этот показатель снизится до 529 тысяч, прогнозируют в аналитической компании Kpler. В марте в Китай прибудет не менее 86 тысяч баррелей нефти марки Urals, что станет самым большим показателем с июня 2020 года.

Конфликт на Украине угрожает и планам Китая по углю, цена на который стремительно растет. Если Пекин не сможет сдержать рост цен, то промышленная база страны будет не очень хорошо защищена от более высоких цен на электроэнергию.