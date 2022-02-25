Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Планы Китая оказались под угрозой срыва из-за Украины

Конфликт на Украине привел к росту цен на уголь в Китае

Фото: Aly Song / Reuters

Планы Китая по углю рискуют быть сорваны из-за роста цен на энергоносители. Это может нанести еще один удар по вялому росту экономики страны, пишет Bloomberg.

Цены на уголь растут, поскольку опасения, что конфликт на Украине может привести к перебоям в поставках энергии, вызывают всплеск спроса на топливо. «Пока эта напряженность сохраняется, мы, вероятно, увидим, что цены останутся высокими», — сказал аналитик Shaw & Partners Ltd Питер О'Коннор.

Агентство государственного планирования Китая объявило об очередном раунде мер по снижению цен на уголь, пригрозив вмешаться, если определенный диапазон будет нарушен. Но китайский угольный рынок, каким бы большим он ни был, не может полностью оградить страну от роста цен на энергоносители, отмечает издание.

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

Количество факторов, которые власти не могут контролировать, неизмеримо увеличилось. Например, нефть превысила 100 долларов за баррель, а цены на некоторые виды китайского газа достигли рекордных значений, поскольку прошлогодний глобальный энергетический кризис перерос в новый из-за геополитической ситуации.

Если Пекин не сможет сдерживать цены на уголь, промышленная база страны будет не очень хорошо защищена от более высоких цен на электроэнергию, считают эксперты. Однако ситуация вокруг Украины может открыть доступ к новым поставкам угля для промышленности.

Если российские товары не будут поступать на европейские рынки в результате санкций, то больше угля, вероятно, будет идти в Китай. Россия является его вторым по величине поставщиком. В феврале две страны заключили сделку, которая должна удвоить товарооборот в течение следующих четырех-пяти лет.

Ранее Германия решила отказаться от российских газа и угля. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек также сказал, что запуск газопровода «Северный поток-2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС
Россия ограничила воздушное пространство для самолетов Великобритании
Глава крымского парламента обратился к Украине с предложением
Внедрение роботов связали с повышенной смертностью
Финский «Йокерит» снялся с КХЛ
Зеленский останется в Киеве
В Германии задумались об отправке военных и ракет для усиления НАТО на востоке
В Минобороны сообщили о сдавшихся украинских военных на острове Змеиный
Российские банки решили массово наказать должников за мнимую роскошь
Раскрыта схема мошенничества с квартирами умерших россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.