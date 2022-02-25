Планы Китая оказались под угрозой срыва из-за Украины

Планы Китая по углю рискуют быть сорваны из-за роста цен на энергоносители. Это может нанести еще один удар по вялому росту экономики страны, пишет Bloomberg.

Цены на уголь растут, поскольку опасения, что конфликт на Украине может привести к перебоям в поставках энергии, вызывают всплеск спроса на топливо. «Пока эта напряженность сохраняется, мы, вероятно, увидим, что цены останутся высокими», — сказал аналитик Shaw & Partners Ltd Питер О'Коннор.

Агентство государственного планирования Китая объявило об очередном раунде мер по снижению цен на уголь, пригрозив вмешаться, если определенный диапазон будет нарушен. Но китайский угольный рынок, каким бы большим он ни был, не может полностью оградить страну от роста цен на энергоносители, отмечает издание.

Количество факторов, которые власти не могут контролировать, неизмеримо увеличилось. Например, нефть превысила 100 долларов за баррель, а цены на некоторые виды китайского газа достигли рекордных значений, поскольку прошлогодний глобальный энергетический кризис перерос в новый из-за геополитической ситуации.

Если Пекин не сможет сдерживать цены на уголь, промышленная база страны будет не очень хорошо защищена от более высоких цен на электроэнергию, считают эксперты. Однако ситуация вокруг Украины может открыть доступ к новым поставкам угля для промышленности.

Если российские товары не будут поступать на европейские рынки в результате санкций, то больше угля, вероятно, будет идти в Китай. Россия является его вторым по величине поставщиком. В феврале две страны заключили сделку, которая должна удвоить товарооборот в течение следующих четырех-пяти лет.

Ранее Германия решила отказаться от российских газа и угля. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек также сказал, что запуск газопровода «Северный поток-2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.