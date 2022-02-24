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Германия решила отказаться от российских газа и угля

Глава Минэкономики ФРГ заявил о решении отказать от газа и угля из России

Фото: Globallookpress.com

Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах, о решении отказаться от российских энергоресурсов заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

«Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право», — сказал он. Хабек также добавил, что запуск газопровода «Северный поток-2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Биржевые цены на газ в Европе взлетели более чем на 40 процентов в ходе торгов 24 февраля. Топливо подорожало до максимума с декабря 2021 года, за 1400 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе.

Ранее Хабек сказал, что безопасность энергоснабжения обеспечена, несмотря на решение по «Северному потоку-2», сертификация которого приостановлена.

«У нас потребности в примерно 90 миллиардов кубометров газа в год. Мощность немецких газохранилищ — 23 миллиарда кубометров газа в случае полного заполнения. Потенциал СПГ для гарантирования поставок зимой есть», — подытожил министр.

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Платон Щукин
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