Германия решила остановить сертификацию «Северного потока-2»

Власти Германии решили остановить процесс сертификации российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что поручил Минэкономики обратиться к регулятору. «Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности», — уточнил канцлер. Шольц указал, что это «необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода».

Накануне президент Украины Зеленский заявил о необходимости полной остановки «Северного потока-2».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Под запрет попадают новые инвестиции со стороны физических и юридических лиц США в ДНР и ЛНР, экспорт, продажа или поставка из Штатов или американскими гражданами любых товаров, услуг или технологий в республики Донбасса.