Зеленский выступил за полную остановку «Северного потока-2»

Санкции против России должны включать полную остановку газопровода «Северный поток-2», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует РИА Новости.

«Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока 2"», — сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

Накануне, 21 февраля, президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Согласно документу, запрещаются новые инвестиции со стороны физических и юридических лиц США в ДНР и ЛНР, экспорт, реэкспорт, продажа или поставка из Соединенных Штатов или американскими гражданами любых товаров, услуг или технологий в республики Донбасса.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

