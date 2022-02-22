США ввели новые санкции после признания Россией ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

По словам американского лидера, признание республик Донбасса противоречит обязательствам России по минским соглашениям и еще больше угрожает миру и стабильности Украины.

Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с госсекретарем Белый дом

Кроме того, Байден в новом указе запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из Соединенных Штатов или гражданами США любых товаров, услуг или технологий в ДНР и ЛНР.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, решение России означает «полный отказ от обязательств» Москвы по минским соглашениям. «[Это] прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден скоро издаст Исполнительный указ, который запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование лицами из США в или из так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины, пояснила она.

Санкции за признание республик

На признание Москвой независимости республик Донбасса уже отреагировали главы ряда государств. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести точечные европейские санкции против России в связи с указом о независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет ТАСС.

Президент республики осуждает решение, принятое президентом Российской Федерации, признать сепаратистские регионы на востоке Украины. Макрон призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также применить точечные европейские санкции Елисейский дворец

МИД Канады также заявил, что страна введет санкции против России из-за признания Россией республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы канадского МИД Мелани Жоли.

Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это пренебрежение международным правом. Мы готовимся к введению экономических санкций за эти действия Мелани Жоли глава МИД Польши

Немедленно ввести санкции против России потребовал и президент Польши Анджей Дуда. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В ситуации, когда президент России подрывает европейский порядок, установленный на рубеже 20-го и 21-го веков, необходимо большое единство и твердая позиция со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона. Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции немедленно! Анджей Дуда президент Польши

Власти Японии также обсудили антироссийские санкции на фоне признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости. По информации источника, они могут затронуть экспорт полупроводников и высокотехнологической продукции с использованием искусственного интеллекта.

В правительстве Великобритании заявили, что о введении новых санкций против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР будет объявлено 22 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением устава ООН и пренебрежением обязательств России в рамках Минских соглашений. Она пообещала, что Британия скоординирует ответ на этот шаг со своими союзниками.

Признание президентом Путиным "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" как независимых государств является грубейшим пренебрежением обязательств России в рамках минских соглашений​​​. Этот шаг означает очередную атаку на суверенитет и территориальную целостность, сигнализирует конец минскому процессу и нарушает устав ООН Лиз Трасс глава МИД Британии

Санкции за «вторжение» России

При этом лидеры стран неоднократно подчеркивали, что пакет антироссийских санкций за признание ДНР и ЛНР будет введен отдельно от тех мер, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное «вторжение» России на Украину.

Так, глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны Евросоюза договорились об антироссийских санкциях в случае «вторжения» на Украину, и обещал поддержать эти меры.

Есть консенсус, который я хорошо ощущаю, и Австрия — часть этого консенсуса. Мы должны присоединиться и поддержим решительный пакет санкций против России, если дело дойдет до военных действий Александер Шалленберг глава МИД Австрии

Шалленберг отметил, что рестрикции в отношении РФ могут негативно сказаться на Австрии, однако он подчеркнул необходимость заботиться о соблюдении международного права, нарушение которого в случае с предполагаемой агрессией против Украины является «красной линией».

Ранее источники агентства Reuters назвали новые возможные санкции Соединенных Штатов против российских банков на случай «вторжения» России на Украину. Главные из них касаются запрета американским кредитным организациям обрабатывать транзакции крупных банков из России.

Запрет на обработку транзакций российских банков означает невозможность для них проводить напрямую (через корреспондентские счета в американских банках) операции в долларах. Осуществлять их в таком случае теоретически будет возможно через банки третьих стран, имеющие корсчета в кредитных организациях США.