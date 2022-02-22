Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон призвал ввести санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Президент Франции Макрон призвал ввести санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Фото: John Thys / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести точечные европейские санкции против России в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет ТАСС.

«Президент республики осуждает решение, принятое президентом Российской Федерации, признать сепаратистские регионы на востоке Украины. Макрон призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также применить точечные европейские санкции», — говорится в коммюнике, распространенном по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее с просьбой признать независимость республик к Путину обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР
ООН оценила решение России признать ДНР и ЛНР
Пол Маккартни решил избавиться от пентхауса и потерял миллионы долларов
Фигура 55-летней голливудской актрисы на фото в купальнике удивила поклонников
МИД России оценил реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР
В ЕС раскрыли подробности о санкциях против России
Россиянка рассказала о возможностях открытия бизнеса за пределами Москвы
Зеленский озвучит реакцию на решение Путина о признании ДНР и ЛНР
Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР
Зеленский анонсировал обращение к гражданам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.