Австрия пообещала поддержать санкции против России в случае «вторжения»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны Евросоюза договорились об антироссийских санкциях в случае «вторжения» на Украину, и обещал поддержать эти меры. Его слова передают «Известия».

«Есть консенсус, который я хорошо ощущаю, и Австрия — часть этого консенсуса. Мы должны присоединиться и поддержим решительный пакет санкций против России, если дело дойдет до военных действий», — сказал политик.

Шалленберг отметил, что рестрикции в отношении РФ могут негативно сказаться на Австрии, однако он подчеркнул необходимость заботиться о соблюдении международного права, нарушение которого в случае с предполагаемой агрессией против Украины является «красной линией». Он заявил, что окно дипломатии еще не закрыто, хотя закрывается с каждым днем. «Мы пытаемся через все каналы избежать военного противостояния», — резюмировал глава МИД.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украину грозят плохими последствиями.