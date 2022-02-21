Названы новые возможные санкции против российских банков

Источники агентства Reuters назвали новые возможные санкции США против российских банков на случай «вторжения» России на Украину. Главные из них касаются запрета американским кредитным организациям обрабатывать транзакции крупных банков из России.

Соответствующий проект подготовлен администрацией президента США Джо Байдена. При этом источники агентства подчеркивают, что ввести новые ограничения Вашингтон собирается только в случае полномасштабного «вторжения» России на территорию Украины. Ранее некоторые американские политики призывали вводить в отношении Москвы превентивные ограничения.

Запрет на обработку транзакций российских банков означает невозможность для них проводить напрямую (через корреспондентские счета в американских банках) операции в долларах. Осуществлять их в таком случае теоретически будет возможно через банки третьих стран, имеющие корсчета в кредитных организациях США.

Что подразумевается под крупными российским банками и ждут ли какие-либо ограничения кредитные организации, не относящиеся к их числу, не уточняется.

Нынешний проект санкций является далеко не первым, о котором западные страны объявляли за последние несколько месяцев. Все потенциальные ограничения, по словам их разработчиков, призваны убедить Россию начать деэскалацию на границе с Украиной, куда с осени прошлого года стягиваются подразделения российской армии.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

В ЛНР сообщили, что 20 февраля при атаке украинских военных погибли двое мирных жителей. А также были разрушены пять жилых домов. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по этому факту.