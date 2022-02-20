В России возбудят уголовное дело после гибели мирных жителей в ЛНР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное после сообщений о смерти мирных жителей в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Также сообщалось, что при обстреле в ЛНР получил контузию пенсионер 1938 года рождения. Сотрудники СК России начнут расследование и по факту этого происшествия.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса», — сказано в сообщении пресс-службы СКР.