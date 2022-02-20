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Российские следователи занялись расследованием дела после обстрелов в ДНР и ЛНР

СКР возбудил дело после гибели и ранения мирных жителей ДНР и ЛНР в двух артобстрелах
Начало событий в новости В России возбудят уголовное дело после гибели мирных жителей в ЛНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту гибели и ранения мирных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в результате массированных артобстрелов в воскресенье, 20 февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

По данным следствия, в ночь на 20 февраля украинские военнослужащие обстреляли район шахты имени Скочинского в Донецке, в результате чего был ранен 67-летний местный житель. В результате атаки села Пионерское в ЛНР погибли два человека.

Ранее 20 февраля председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил заняться расследованием обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений Вооруженных сил Украины.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На следующий день в ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию населения в Россию.

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Любовь Ширижик
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