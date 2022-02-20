В ЛНР мирные жители погибли при атаке украинских военных

При атаке украинских военных в районе населенного пункта Пионерское погибли двое мирных жителей, сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на официальном сайте.

«В районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. Наши защитники отразили атаку и отбросили противника на ранее занимаемые позиции. Потерь среди личного состава нет. К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 обстрелах с применениям тяжелого вооружения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. О случаях гибели местного населения в сообщении представителей республики не сообщалось.