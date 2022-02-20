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В ЛНР рассказали о 49 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

Фото: Vyacheslay Madiyevskyy / Reuters

Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало о 49 обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Отмечается, что украинские военные применяли тяжелое вооружение, сообщается в Telergam-канале ведомства.

«За истекшие сутки 19 февраля 2022 года, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением тяжелого оружия», — сказано в заявлении.

Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, с какой целью Запад продолжает поддерживать истерию вокруг якобы планируемого вторжения России на Украину. По его мнению, это является тщательно спланированной операцией для нападения Киева на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Он подчеркнул, что для создания образа агрессивной России против нее начали беспрецедентную информационную войну, предусматривающую огромное количество дезинформации.

Марина Совина
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