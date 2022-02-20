Истерию вокруг «вторжения» России назвали операцией Украины по захвату Донбасса

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, для чего Запад продолжает поддерживать истерию вокруг якобы планируемого вторжения России на Украину. Он назвал это тщательно спланированной операцией для нападения Киева на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Эксперт подчеркнул, что для создания образа агрессивной России против нее начали беспрецедентную информационную войну, предусматривающую огромное количество дезинформации. Целью этого являлось отвлечение внимания от скопления и вооружения украинских военных, заявил он.

«Все это говорит о том, что готовились не оборонительные, а наступательные действия. Была предпринята очередная попытка силового захвата Донбасса. А Запад все делал для того, чтобы обеспечить Украине максимально комфортные условия для этого. Он оказывал на Россию политическое и финансово-экономическое давление, посылал вооружения Украине, инструкторов, осуществлял информационную войну», — рассказал Евсеев.

Однако, осуществление данного замысла разбилось о твердую решительность российского руководства, которое дало понять, что готова дать жесткий ответ и защищать своих граждан в Донбассе, добавил он. Благодаря этому западные страны не смогут осуществить свой план, заключил эксперт.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отказывается верить в предупреждения лидеров ДНР и ЛНР о подготовке наступления Украины в Донбассе. Он добавил, что обстрелы гражданских объектов на востоке Украины является нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм.