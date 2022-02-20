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ЕС отказался верить в подготовку наступления Украины в Донбассе

Представитель ЕС Боррель не верит в предупреждения лидеров ДНР и ЛНР о наступлении Украины
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Европейский Союз (ЕС) отказался верить в предупреждения лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о подготовке наступления Украины в Донбассе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении», — сказал он.

Представитель ЕС отметил, что обстрелы гражданских объектов на востоке Украины является нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм. «Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации», — сказал он, не уточнив, что именно подразумевается под провокациями.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал жителей республики эвакуироваться пока есть возможность это сделать. По его словам, Украина в любой момент может вернуться к тем событиям, которые были в 2014–2015 годах.

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения.

Марина Совина
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