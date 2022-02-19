Глава ДНР призвал жителей к эвакуации

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донбассе и призвал жителей ДНР эвакуироваться пока есть возможность это сделать. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока опасно. Поэтому лучше воспользоваться моментом, пока есть возможность в спокойных обстоятельствах выехать с территории Республики», — сказал Пушилин. Кроме того, по его словам, Украина в любой момент может вернуться к тем событиям, которые были в 2014–2015 годах.

Ранее Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации на территории региона. В своем видеообращении он призвал пребывающих в запасе жителей региона прибыть в военные комиссариаты, а также встать на защиту региона «всех мужчин, способных держать в руках оружие».

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения.