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В ДНР объявили о всеобщей мобилизации

Глава ДНР Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации для защиты республики

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации на территории региона, передает РИА Новости.

Его уже утвердил Народный Совет ДНР.

В своем видеообращении Пушилин призвал пребывающих в запасе жителей региона прибыть в военные комиссариаты, а также встать на защиту региона «всех мужчин, способных держать в руках оружие».

Глава самопровозглашенной ДНР добавил, что за последние дни в республике предотвратили несколько терактов, якобы организованных украинскими спецслужбами.

Накануне, 18 февраля, в самопровозглашенных республиках Донбасса объявили об эвакуации части населения в Россию. К утру 19 февраля сообщается о более чем шести тысячах эвакуированных человек.

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Антон Похиляк
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