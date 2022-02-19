В ДНР объявили о всеобщей мобилизации

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации на территории региона, передает РИА Новости.

Его уже утвердил Народный Совет ДНР.

В своем видеообращении Пушилин призвал пребывающих в запасе жителей региона прибыть в военные комиссариаты, а также встать на защиту региона «всех мужчин, способных держать в руках оружие».

Глава самопровозглашенной ДНР добавил, что за последние дни в республике предотвратили несколько терактов, якобы организованных украинскими спецслужбами.

Накануне, 18 февраля, в самопровозглашенных республиках Донбасса объявили об эвакуации части населения в Россию. К утру 19 февраля сообщается о более чем шести тысячах эвакуированных человек.

