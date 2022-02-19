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Из ДНР эвакуировали в Россию более 6,5 тысячи человек

МЧС ДНР сообщило, что республику на 06:30 покинули 6,6 тыс человек, из них 2436 детей

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

С начала эвакуации из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировали в Россию более 6,5 тысячи человек. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает МЧС ДНР в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 тысяч 603 человека, из них две тысячи 436 детей», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что завершено развертывание пунктов жизнеобеспечения для эвакуированных на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Марина Совина
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