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Глава Евросовета оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Мишель ответил на вопрос о приеме Украины в ЕС предложением о развитии связей и поддержки
Начало событий в новости ЕС отказался верить в подготовку наступления Украины в Донбассе

Фото: Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 18 по 20 февраля, он предложил развивать связи и поддерживать территориальную целостность Украины в ответ на вопрос о возможности приема страны в ЕС.

Ранее 20 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не верит в предупреждения лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о подготовке наступления Украины в Донбассе. «ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении», — сказал он.

Представитель ЕС отметил, что обстрелы гражданских объектов на востоке Украины является нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм. «Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации», — сказал он, не уточнив, что именно подразумевается под провокациями.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал жителей республики эвакуироваться, пока есть возможность это сделать. По его словам, Украина в любой момент может вернуться к тем событиям, которые были в 2014–2015 годах.

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения в Россию.

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Любовь Ширижик
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