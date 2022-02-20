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ЕС потратил на Украину рекордную сумму

Боррель сообщил, что потраченные на Украину 17 млрд евро превысили помощь другим странам
Начало событий в новости Глава Евросовета оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Евросоюз (ЕС) с 2014 года потратил на Украину 17 миллиардов евро. Это рекордная сумма, так как ни в одну другую страну не было таких больших вложений, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова привел ТАСС.

Его слова прозвучали в ответ на вопрос бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Мы должны продолжать идти по этому пути, укреплять наши связи и обеспечивать возможности для реформ. Конечно, Украине еще предстоит очень многое сделать, ведь реформы пока не завершены. Украина активно работает, но ей еще нужно пройти очень длинный путь к успеху», — сказал Боррель.

Ранее 20 февраля глава Европейского совета Шарль Мишель оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз. Он предложил развивать связи и поддерживать территориальную целостность Украины в ответ на вопрос о возможности приема страны в ЕС.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 18 по 20 февраля.

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Любовь Ширижик
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