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Канада введет санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Канада введет санкции против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР
Мелани Жоли

Мелани Жоли. Фото: Johanna Geron / Reuters

МИД Канады заявил, что страна введет санкции против России из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы канадского МИД Мелани Жоли.

«Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это пренебрежение международным правом», — заявила министр. При этом Жоли подчеркнула, что пакет антироссийских санкций за признание ДНР и ЛНР будет введен отдельно от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное «вторжение» России на Украину.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
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