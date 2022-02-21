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Великобритания введет санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Великобритания 22 февраля введет санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Фото: May James / Reuters

Правительство Великобритании во вторник, 22 февраля, объявит о введении новых санкций против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Reuters.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением устава ООН и пренебрежением обязательств России в рамках Минских соглашений. Она пообещала, что Британия скоординирует ответ на этот шаг со своими союзниками.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам. Затем сразу после своей речи российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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