В Британии оценили признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Британии Лиз Трасс оценила признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее заявление опубликовано в Twitter.

По словам Трасс, это является нарушением устава ООН и пренебрежением обязательств России в рамках Минских соглашений. Она пообещала, что Британия скоординирует ответ на этот шаг со своими союзниками.

«Признание президентом Путиным "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" как независимых государств является грубейшим пренебрежением обязательств России в рамках минских соглашений​​​. Этот шаг означает очередную атаку на суверенитет и территориальную целостность, сигнализирует конец минскому процессу и нарушает устав ООН», — заявила она.

Ранее Лиз Трасс заявила, что в Великобритании создан центр правительственной информации по ситуации вокруг Украины. Ведомство займется борьбой с российской «дезинформацией», объявила она. Центр будет использовать опыт правительства «для разоблачения дезинформации и опровержения ложных историй».