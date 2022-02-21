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В Британии оценили признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Бртании Трасс заявила, что признание Россией ДНР и ЛНР нарушает устав ООН
Элизабет Трасс

Элизабет Трасс. Фото: Hannah McKay / Reuters

Глава МИД Британии Лиз Трасс оценила признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее заявление опубликовано в Twitter.

По словам Трасс, это является нарушением устава ООН и пренебрежением обязательств России в рамках Минских соглашений. Она пообещала, что Британия скоординирует ответ на этот шаг со своими союзниками.

«Признание президентом Путиным "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" как независимых государств является грубейшим пренебрежением обязательств России в рамках минских соглашений​​​. Этот шаг означает очередную атаку на суверенитет и территориальную целостность, сигнализирует конец минскому процессу и нарушает устав ООН», — заявила она.

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Ранее Лиз Трасс заявила, что в Великобритании создан центр правительственной информации по ситуации вокруг Украины. Ведомство займется борьбой с российской «дезинформацией», объявила она. Центр будет использовать опыт правительства «для разоблачения дезинформации и опровержения ложных историй».

Марина Совина
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