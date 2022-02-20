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В Великобритании создали центр по борьбе с «российской дезинформацией»

Глава МИД Великобритании объявила о создании центра по борьбе с «дезинформацией России»
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

В Великобритании создан центр правительственной информации по ситуации вокруг Украины, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс, пишет Daily Mail.

Ведомство займется борьбой с «российской дезинформацией», объявила она. Центр будет использовать опыт правительства «для разоблачения дезинформации и опровержения ложных историй». Подобное подразделение со времен холодной войны будет действовать впервые. «Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю», — обвинила глава МИД Москву. При этом с начала февраля в Лондоне якобы выявили 40 случаев публикации ложных сведений с Москвой.

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В работе нового центра задействуют экспертов из различных министерств. По словам Трасс, подобная работа велась во времена холодной войны. но потом в Лондоне отказались от работы ячейки.

С осени 2021 года западные государства и Киев обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как он пережил «вторжение» России на Украину 26 февраля, рассказал, что не обращает внимания на подобные вбросы.

Марина Совина
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