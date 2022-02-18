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Путин ответил на вопрос о пережитом «вторжении» на Украину

Президент Путин рассказал, как пережил «вторжение» России на Украину

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как он пережил «вторжение» России на Украину, рассказал, что не обращает внимания на подобные вбросы. Его заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Атака на Украину, которая якобы должна была состояться 16 февраля, не произошла. О том, что Москва планирует вторжение, писали ряд западных СМИ и заявляли некоторые политики.

«Не обращал на это внимания. Вбросов очень много, реагировать на них — себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным, и будем поступать так дальше», — отметил российский политик.

Он добавил, что Россия следит за тем, что происходит в мире, но власти страны «имеют четкие и понятные ориентиры, соответствующие интересам российского народа и российского государства».

Ранее Путин также сообщил, что совместные учения военных России и Белоруссии никому не угрожают и носят только оборонительный характер.

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Евгения КуликоваВиктория Кондратьева
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