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Путин назвал совместные учения России и Белоруссии оборонительными

Президент Путин заявил, что совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают

Фото: Администрация Президента России

Совместные учения военных России и Белоруссии никому не угрожают и носят только оборонительный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает в пятницу, 18 февраля, ТАСС.

«Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость — 2022", активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет — это регулярный процесс, который не должен ни у кого вызывать опасений.

Официальный представитель главы государства добавил, что подобным военным маневрам предшествует целая серия уведомлений, которые по различным каналам отправляются в другие страны, и все четко регулируется.

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Игорь Дмитров
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