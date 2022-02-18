Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле высказались по поводу учений и тренировочных запусков ракет

Песков назвал регулярным процесс учений и тренировочных запусков баллистических ракет

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Учения и тренировочные запуски баллистических ракет — это регулярный процесс, который не должен ни у кого вызывать опасений. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 18 февраля, приводит РИА Новости.

Он отметил, что таким тренировкам предшествует целая серия уведомлений, которые по различным каналам отправляются в другие страны, и все четко регулируется.

«И ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что в субботу, 19 февраля, под руководством Владимира Путина будут проведены плановые учения сил стратегического сдерживания, в рамках которых запланированы пуски баллистических и крылатых ракет. Уточнялось также, что к маневрам будут привлечены Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ (ЮВО), Ракетные войска стратегического назначения, а также Северный и Черноморский флот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал ситуацию с мигрантами в России
На загоревшемся у берегов Греции пароме прогремели взрывы
Кремль прокомментировал ситуацию в Донбассе
Лукашенко заподозрили в желании продать российское оружие на Запад
В Белоруссии возбудили девять уголовных дел в связи с референдумом
Задержание избивших полицейских в метро мигрантов попало на видео
Предсказано исчезновение игр на дисках
В Кремле высказались по поводу учений и тренировочных запусков ракет
Кремль ответил на слова Зеленского о гарантиях для Украины
Провалившийся в глубокий колодец мальчик выживал в нем трое суток и умер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.