В Кремле высказались по поводу учений и тренировочных запусков ракет

Учения и тренировочные запуски баллистических ракет — это регулярный процесс, который не должен ни у кого вызывать опасений. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 18 февраля, приводит РИА Новости.

Он отметил, что таким тренировкам предшествует целая серия уведомлений, которые по различным каналам отправляются в другие страны, и все четко регулируется.

«И ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что в субботу, 19 февраля, под руководством Владимира Путина будут проведены плановые учения сил стратегического сдерживания, в рамках которых запланированы пуски баллистических и крылатых ракет. Уточнялось также, что к маневрам будут привлечены Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ (ЮВО), Ракетные войска стратегического назначения, а также Северный и Черноморский флот.