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В Минобороны анонсировали стратегические учения под руководством Путина

В МО заявили о плановом учении сил стратегического сдерживания под руководством Путина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В субботу, 19 февраля, под руководством президента России Владимира Путина состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. Это анонсировали в Минобороны, пишет РИА Новости.

В ходе учений планируются пуски баллистических и крылатых ракет, отметили в ведомстве. Кроме того, к маневрам будут привлечены Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ (ЮВО), Ракетные войска стратегического назначения, а также Северный и Черноморский флот.

В Минобороны добавили, что учение сил стратегического сдерживания было организовано «для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач».

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Встреча лидеров состоится на фоне совместных военных учений «Союзная решимость-2022».

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Юлия Ямпольская
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