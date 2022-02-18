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Лукашенко прилетел в Москву

Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, передает Telegram-канал БЕЛТА.

Лукашенко прибыл в российскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что они обсудят вопросы безопасности и развитие торгово-экономического сотрудничества. В Кремле уточнили, что речь также пойдет об актуальных проблемах европейской безопасности.

Встреча Путина и Лукашенко состоится на фоне совместных военных учений «Союзная решимость-2022».

29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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София Сарджвеладзе
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