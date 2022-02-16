Раскрыта тематика переговоров Путина и Лукашенко в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся в Москве 18 февраля. Главы государств обсудят вопросы безопасности, совместные действия по обеспечению национальных интересов и развитие торгово-экономического сотрудничества. Тематику переговоров раскрыли в пресс-службе Лукашенко.

Визит белорусского лидера в российскую столицу объявлен на фоне продолжающихся совместных учений армий Союзного государства. Хотя часть войск Западного и Южного военного округов России уже начали возвращаться в пункты постоянного базирования, маневры на территории Белоруссии и в акватории Черного моря продлятся до 20 февраля.