Раскрыта тематика переговоров Путина и Лукашенко в Москве
Президенты Лукашенко и Путин обсудят вопросы безопасности Европы на очной встрече в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся в Москве 18 февраля. Главы государств обсудят вопросы безопасности, совместные действия по обеспечению национальных интересов и развитие торгово-экономического сотрудничества. Тематику переговоров раскрыли в пресс-службе Лукашенко.
Визит белорусского лидера в российскую столицу объявлен на фоне продолжающихся совместных учений армий Союзного государства. Хотя часть войск Западного и Южного военного округов России уже начали возвращаться в пункты постоянного базирования, маневры на территории Белоруссии и в акватории Черного моря продлятся до 20 февраля.