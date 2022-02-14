Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете [российские] войска [из Белоруссии]?". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело», — заявил Лукашенко.

В феврале в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022».

29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По итогам саммита Лукашенко заявил, что руководители постсоветских республик «прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики».