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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время

Фото: Andrei Stasevich / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете [российские] войска [из Белоруссии]?". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело», — заявил Лукашенко.

В феврале в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022».

29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По итогам саммита Лукашенко заявил, что руководители постсоветских республик «прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики».

София Сарджвеладзе
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