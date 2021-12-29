Лукашенко увидел большой крен в сторону единения стран СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) увидел тенденцию к единению в рамках организации. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

Лукашенко назвал саммит добрым и теплым. «Мы еще раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики», — отметил он.

По его словам, это произошло благодаря России, которой «достается всегда», но которая показала свою надежность. Лукашенко отметил, что и лидеры стран СНГ, и их граждане «понимают, что происходит». «И очень большой крен (я уже человек опытный в этом плане) произошел в сторону нашего единения — вместе решать вопросы», — добавил он.

29 декабря в Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко. Накануне в городе стартовал неформальный саммит СНГ, участие в котором принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.