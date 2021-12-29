Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились
В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего встреча лидеров двух государств продолжалась три часа.
Общение происходило в стенах Константиновского дворца, у Путина и Лукашенко также была возможность пообщаться в неформальной обстановке.
В рамках встречи президенты договорились углубить сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере. В частности, политики заявили, что будут продолжать проводить совместные военные учения на территории Белоруссии, предложения о которых уже поступили из Минска в Москву.
Лукашенко высоко оценил сотрудничество его страны с Россией, отметил, что рост ВВП Белоруссии во многом является заслугой Москвы.
Перед мероприятием Путин заехал за своим белорусским коллегой за рулем внедорожника. После встречи лидеры двух стран договорились поиграть в хоккей.