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Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента Путина и главы Белоруссии Лукашенко

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего встреча лидеров двух государств продолжалась три часа.

Общение происходило в стенах Константиновского дворца, у Путина и Лукашенко также была возможность пообщаться в неформальной обстановке.

В рамках встречи президенты договорились углубить сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере. В частности, политики заявили, что будут продолжать проводить совместные военные учения на территории Белоруссии, предложения о которых уже поступили из Минска в Москву.

Лукашенко высоко оценил сотрудничество его страны с Россией, отметил, что рост ВВП Белоруссии во многом является заслугой Москвы.

Перед мероприятием Путин заехал за своим белорусским коллегой за рулем внедорожника. После встречи лидеры двух стран договорились поиграть в хоккей.

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Роман Кирьянов
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