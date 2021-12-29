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Путин заехал за Лукашенко за рулем внедорожника

Путин заехал за Лукашенко на внедорожнике Mercedes перед переговорами в Петербурге

Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент России Владимир Путин лично заехал за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед встречей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы республики.

На размещенном в сети кадре видно, как Путин, проехав за рулем внедорожника Mercedes, выходит навстречу Лукашенко. Предполагается, что далее лидеры государств начнут переговоры.

28 и 29 декабря в Северной столице проходит неформальный саммит СНГ. Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Инициатором выступил Путин.

В текущем году саммит СНГ юбилейный — участники международной организации отмечают 30-летие образования Содружества. СНГ пришло на смену распавшемуся СССР, однако в него не вошли прибалтийские республики, а за время существования из состава вышли также Грузия и Украина. При этом Киев формально до сих пор не подал заявление об исключении страны из организации.

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Варвара Кошечкина
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