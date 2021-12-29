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Лукашенко назвал успехи Белоруссии заслугой России

Лукашенко: рост ВВП Белоруссии — заслуга России и других союзников Минска

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Экономические успехи Белоруссии в 2021 году на фоне санкций во многом стали возможны благодаря России, отметил президент страны Александр Лукашенко. Рост ВВП он назвал заслугой Москвы и других союзников Минска, пишет ТАСС.

«То, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии, — это большая заслуга Российской Федерации и наших друзей — пусть в меньшей степени — на международной арене. Я публично, искренне вас за это благодарю», — сказал белорусский лидер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Главы государств 29 декабря встречаются в Санкт-Петербурге, переговоры идут в формате один на один. Президенты двух стран обсуждают актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе обороны и экономического взаимодействия.

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Платон Щукин
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