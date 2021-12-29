Путин начал переговоры с Лукашенко
Пресс-секретарь Песков: Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге один на один
Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге в формате один на один. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Двусторонняя встреча проходит в Константиновском дворце. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе обороны и экономического взаимодействия.
Ранее 29 декабря Путин лично заехал за Лукашенко на внедорожнике Mercedes.
28 и 29 декабря в Петербурге проходит неформальный саммит СНГ. Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Инициатором выступил Путин.