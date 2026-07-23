Потери Украины из-за российских атак на порты в Одессе и Черноморском оценили

Министр Высоцкий: Украина теряет около $80 млн в день из-за российских атак на порты

Украина теряет около 80 миллионов долларов в день из-за российских атак на портовую инфраструктуру. Так оценил потери страны из-за обстрелов портов в Одессе, Черноморском, Николаеве и Южном министр аграрной политики Тарас Высоцкий, его слова приводит Telegram-канал Mash.

По словам эксперта, ранее в украинские порты заходили четыре–пять судов в день, но сейчас движение кораблей приостановилось. Фактически морской экспорт Украины во многом заблокирован: судоходные компании сообщили Киеву о паузе в сотрудничестве. Потенциальный ущерб может составить около двух-трех миллиардов долларов, отмечают в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В январе–феврале 2026 года Украина заработала на экспорте агропродукции около четырех миллиардов, в основном за счет продажи $4 миллиардов рапсового масла, кукурузы и пшеницы. Главными клиентами стали страны Европейского союза (около 50 процентов), Ближнего Востока и Северной Африки (20 процентов). Поставки осуществлялись через Черное море.

Ранее крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик Maersk объявил о приостановке работы с украинским портом Черноморск из-за «текущей ситуации, влияющей на операционную деятельность». Неделей ранее он уже остановила прием экспортных грузов, а теперь перенаправит украинский импорт в румынский порт Констанца. Решение принято на фоне усиления российских ударов по Черноморску, в результате которых в том числе были поражены сухогрузы и балкеры.