В России объяснили удары ВСУ по гражданским объектам

Депутат Журавлев: ВСУ бьют по гражданским объектам для демонстрации активности Западу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по гражданским объектам не из-за военной необходимости, а из-за того, что их легче поразить, а также для демонстрации активности западным кураторам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«ВСУ бьют по гражданским объектам прежде всего из-за того, что их легче достать. Вокруг магазинов и колледжей нет многоступенчатой системы ПВО, как у военного производства, нет наблюдательных пунктов и мобильных огневых групп, существующих ближе к линии фронта. Со сложными целями Украина ничего поделать не может, но должна же как-то демонстрировать западным кураторам, что есть еще порох в пороховницах, вот и лупит, стараясь зацепить как можно больше мирных жителей», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что среди сторонников Киева бытует ошибочное мнение, будто подобные атаки могут настроить россиян против властей. Однако, это не работает, а лишь увеличивает ненависть к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его генералам.

«Среди сторонников киевского режима, кстати, почему-то бытует мнение, что таким образом можно настроить население России против наших властей. Это, конечно, не работает, увеличивая лишь ненависть к Зеленскому и его генералам. Неплохо было бы в ответ ликвидировать хоть одного из них, а лучше — всех скопом, когда приходили получать новые назначения на Банковую, момент был прекрасный», — добавил Журавлев.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по зданию ЗАГСа в центре Белгорода во время проведения свадьбы. В оперштабе Белгородской области уточнили, что ВСУ нанесли удар беспилотником. В результате атаки двое мужчин получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин ранее заявил, что общая сумма причиненного ущерба от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах России превысила один триллион рублей.