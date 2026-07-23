Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 23 июля 2026 (обновлено: 13:26, 23 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России объяснили удары ВСУ по гражданским объектам

Депутат Журавлев: ВСУ бьют по гражданским объектам для демонстрации активности Западу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по гражданским объектам не из-за военной необходимости, а из-за того, что их легче поразить, а также для демонстрации активности западным кураторам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«ВСУ бьют по гражданским объектам прежде всего из-за того, что их легче достать. Вокруг магазинов и колледжей нет многоступенчатой системы ПВО, как у военного производства, нет наблюдательных пунктов и мобильных огневых групп, существующих ближе к линии фронта. Со сложными целями Украина ничего поделать не может, но должна же как-то демонстрировать западным кураторам, что есть еще порох в пороховницах, вот и лупит, стараясь зацепить как можно больше мирных жителей», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что среди сторонников Киева бытует ошибочное мнение, будто подобные атаки могут настроить россиян против властей. Однако, это не работает, а лишь увеличивает ненависть к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его генералам.

«Среди сторонников киевского режима, кстати, почему-то бытует мнение, что таким образом можно настроить население России против наших властей. Это, конечно, не работает, увеличивая лишь ненависть к Зеленскому и его генералам. Неплохо было бы в ответ ликвидировать хоть одного из них, а лучше — всех скопом, когда приходили получать новые назначения на Банковую, момент был прекрасный», — добавил Журавлев.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по зданию ЗАГСа в центре Белгорода во время проведения свадьбы. В оперштабе Белгородской области уточнили, что ВСУ нанесли удар беспилотником. В результате атаки двое мужчин получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин ранее заявил, что общая сумма причиненного ущерба от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах России превысила один триллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о крушении военного самолета в Подмосковье
    Вышедший из Тамани турецкий сухогруз подвергся атаке
    Появилось видео со стрелявшим из окна столичной квартиры мужчиной
    Рубио назвал условие урегулирования на Украине
    Павла Прилучного заподозрили в неожиданной пластике
    В России отреагировали на заявление Рубио о переговорах с Лавровым
    На Западе испугались сотрудничества России и Мадагаскара в сфере поставок нефти
    Онколог назвал несколько «тихих» симптомов рака
    Морское судоходство на Украине остановилось. За день в одесские и николаевские порты не зашло ни одно судно
    В США утилизируют авианосец за 418 миллионов долларов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok