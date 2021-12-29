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В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

В Петербурге началась встреча президента Путина и главы Белоруссии Лукашенко

Фото: Администрация Президента России

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство БелТа.

По информации агентства, встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Ее повесткой станут актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества. В том числе обороны и экономического взаимодействия

В сообщении отметили, что перед началом встречи Путин заехал за Лукашенко на автомобиле. После мероприятия лидеры двух стран планируют сыграть в хоккей.

Лукашенко прилетел в Петербург во вторник, 28 декабря. тогда же он посетил неформальную встречу лидеров СНГ.

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Роман Кирьянов
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