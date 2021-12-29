В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство БелТа.

По информации агентства, встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Ее повесткой станут актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества. В том числе обороны и экономического взаимодействия

В сообщении отметили, что перед началом встречи Путин заехал за Лукашенко на автомобиле. После мероприятия лидеры двух стран планируют сыграть в хоккей.

Лукашенко прилетел в Петербург во вторник, 28 декабря. тогда же он посетил неформальную встречу лидеров СНГ.