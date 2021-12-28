Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на самолете. Его борт приземлился в аэропорту Пулково во вторник, 28 декабря, сообщается на сайте белорусского лидера.

Лукашенко намерен посетить неформальную встречу глав государств-членов СНГ, а также лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Первая встреча состоится уже 28 декабря, а вот переговоры белорусского лидера с Путиным назначены на 29 декабря.

В Санкт-Петербург с утра прибывают и другие лидеры стран Содружества. Из Казахстана при этом прилетели сразу два делегата — нынешний президент Касым-Жомарт Токаев и бывший лидер республики Нурсултан Назарбаев. Казахстанские президенты совершили рейсы в Россию разными бортами.

В 2021 году саммит СНГ юбилейный — участники международной организации отмечают 30-летие образования Содружества. СНГ пришло на смену распавшемуся СССР, однако в него не вошли прибалтийские республики, а за время существования из состава вышли также Грузия и Украина. При этом Киев формально до сих пор не подал заявление об исключении страны из организации.

Пока Лукашенко будет встречаться с Путиным, оппозиционный политик Светлана Тихановская проведет прием граждан Белоруссии. Тихановская организовала Zoom-звонок 29 декабря и пригласила 300 белорусов, которые успеют зарегистрироваться первыми.