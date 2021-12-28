Тихановская под Новый год проведет встречу с белорусами

Оппозиционный политик Светлана Тихановская проведет встречу с белорусами. Тихановская примет граждан Белоруссии под Новый год, они смогут задать ей интересующие вопросы. Информацию сообщает Telegram-канал политика.

«В среду, 29 декабря, в 20:00 по Минску Светлана Тихановская и представители демократических сил проведут открытую онлайн-встречу с белорусами», — говорится в сообщении. Разговор пройдет с помощью Zoom-звонка, на который нужно предварительно зарегистрироваться. Для этого необходимо раскрыть свое имя и фамилию, а также адрес электронной почты и город проживания.

Всего на встрече с Тихановской смогут поучаствовать 300 граждан, которые отправят заявки первыми. Кроме того, они смогут задать вопросы и другим «представителям демократических сил» — организации бывших белорусских силовиков ByPol, центру «Перамога», Координационному Совету.

Объявление о возможности встретиться с Тихановской и другими силами, большинство из которых запрещено правоохранительными органами Белоруссии, проходит на фоне ужесточения белорусского законодательства в отношении оппозиционных сил. В частности, парламент республики принял законопроект, вводящий уголовное наказание за участие в ликвидированных властями организациях.

Ранее оппозиционный деятель рассказала о политических планах на 2022 год. Тихановская намерена попытаться привлечь к противостоянию с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко чиновников и силовиков республики.