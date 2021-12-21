Белорусские депутаты ужесточили наказание за участие в запрещенных организациях

Парламент Белоруссии ужесточил наказание за участие в ликвидированных правительством организациях. Теперь за такие деяния грозит уголовная ответственность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей республики.

Уголовное дело в Белоруссии теперь ждет граждан, которые были участниками или организаторами в «политических партиях, иных общественных объединениях, религиозных организациях или фондах, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа о ликвидации или приостановлении деятельности».

Поправки о членстве в запрещенных организациях белорусские депутаты ввели на фоне недавно вынесенного приговора оппозиционному политику Сергею Тихановскому, а также озвученным его женой Светланой Тихановской данным о количестве политических заключенных в стране.

До этого власти республики возбуждали дела по статьям Уголовного кодекса, связанным с «разжиганием вражды по социальному признаку» или оскорблением представителей власти или силовых ведомств. Теперь уголовное дело можно будет завести и за членство в запрещенной организации.

Ранее в Белоруссии передали в прокуратуру дело гражданки России Софии Сапеги, которую следователи обвиняли по трем статьям — разжигание вражды по социальному признаку, распространение персональных данных и угрозы насилия в адрес правоохранительных органов. 23-летняя девушка пошла на сделку со следствием, а также написала прошение о помиловании .