Дело арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги передали прокурору

Уголовное дело в отношении арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги передано прокурору для направления в суд. Об этом белорусский Следственный комитет (СК) сообщил в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что обвиняемая ознакомилась с материалами уголовного дела в установленном порядке. Там также добавили, что в ходе предварительного расследования она выполнила условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Отмечается, что Сапеге предъявлено обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса Белоруссии. В частности, ей вменяют совершение действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных.

Ранее адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщал, что ее дело будет рассматриваться в суде в Минске. При этом он подчеркивал, что рассчитывает на помилование своей подзащитной.

23 мая Софья Сапега была задержана вместе с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки в минском аэропорту самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Впоследствии на камеру россиянка призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались данные белорусских силовиков.