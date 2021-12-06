Дело арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги рассмотрят в Минске

Дело арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги будет рассмотрено на территории республики. Об этом сообщил ее адвокат Антон Гашинский, передает RT.

По его словам, дело Сапеги будет рассматриваться в суде в белорусской столице. «Экстрадиция будет уже после приговора в Минске, но мы рассчитываем на помилование», — отметил Гашинский.

5 декабря стало известно, что Следственный комитет (СК) Белоруссии предъявил Софье Сапеге обвинение по статье о разжигании ненависти. Ее признали виновной в администрировании признанного в республике экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.