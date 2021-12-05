Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге предъявили обвинение

СК Белоруссии обвинил россиянку Сапегу в разжигании ненависти, ей грозит 6 лет тюрьмы

Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение россиянке Софье Сапеге по статье о разжигании ненависти, ей грозит шесть лет тюрьмы, сообщает русская служба BBC.

По словам адвоката Антона Гашинского, осужденную смогут экстрадировать в Россию после приговора суда. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может помиловать девушку, которую обвинили в администрировании признанного в стране экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

BBC сообщает, что 4 декабря Сапегу, находившуюся под домашним арестом в городе Лиде, вызвали в СК. По информации издания, девушка находится в тяжелом психологическом состоянии.

Ранее суд в Белоруссии продлил домашний арест россиянки до 25 декабря текущего года.

Сапега была задержана 23 мая вместе с Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. На камеру она призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Позже Протасевич в интервью RT рассказал, что София не вкладывала в свои действия какой-либо идеологической подоплеки. 25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения задержанным и отпустил их под домашний арест.